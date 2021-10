Paris La Bellevilloise île de France, Paris CLASSIC ONLY SPECIAL HALLOWEEN La Bellevilloise Paris Catégories d’évènement: île de France

CLASSIC ONLY SPECIAL HALLOWEEN La Bellevilloise, 30 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 30 octobre 2021

de 23h à 6h

Classics Only spécial Halloween à La Bellevilloise samedi 30 octobre 2021. HALLOWEEN PARTY ✦ On vous promet une Bellevilloise pimpée du sol au plafond en manoir hanté, du gros son & toujours la même vibe incroyable qui nous réunit depuis 7 ans ! ✨ ✦ On vous donne rdv samedi 30 octobre de 23h à 5h30 à La Bellevilloise notre club préféré !Vous connaissez la formule, 2 salles 2 ambiances & on compte sur vous pour sortir votre meilleur déguisement ! 2 pass Classics Only Santorini 2022 sont à gagner au concours du meilleur déguisement ! ‍♂️‍♀️ ✦ CLUB : Dj set Rap,R&B Classics & Afrobeats Sonny Amerie – Anaïs B – Tysha Cee aux platines animé par Nasty ✦ Live surprise : Joey Starr, Doc Gyneco, Rimk du 113, La Fouine, Shola Ama, Matt Houston, Lord Kossity, Stomy Bugsy, Passi, Arsenik, Neg Marrons, Oxmo Puccino, Poetic Lovers font parties des legendes qui se sont produites en live surprise à Classics Only, à ton avis qui sera le guest pour Halloween ✦ FORUM : Karaoké avec +150 Classics FR Rap, R&B, et meme US pour les plus chauds! Animé par Playmo de 23h à 2h Le crew SIXTION prendra le contrôle du Forum de 2h à 4h, retrouvez Daddy Chulo & Jojo Skrazzy en mode Rap,Drill, Afrobeats de 2h à 4h ! Pass sanitaire requis Événements -> Soirée / Bal La Bellevilloise 19-21 rue Boyer Paris 75020

3, 3bis : Gambetta (613m) 3bis : Pelleport (671m)

Contact :La Bellevilloise 0153273579 com@labellevilloise.com https://www.facebook.com/events/4320505974694455

2021-10-30T23:00:00+02:00_2021-10-31T06:00:00+01:00

