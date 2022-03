Classic Héritage 2022 Circuit d’Albi, 4 juin 2022, Le Sequestre.

Classic Héritage 2022

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Circuit d’Albi

Après une dernière édition en 2016, le Classic Héritage est de retour sur le Circuit d’Albi. Dans la même lignée que les Classic Days du Mans et le Classic Festival de Nogaro, le Classic Héritage se veut être l’événement incontournable pour tous les fans de voitures anciennes. Cette année, l’événement aura lieu du 4 au 5 juin 2022, afin de fêter les 60 ans d’histoire du circuit. Au programme : expositions, roulage sur le circuit, histoire automobile, rallye touristique, patrimoine et bien d’autres. De nombreuses animations et invités d’exception seront présents pour célébrer ce bel anniversaire. Tous les ingrédients seront réunis pour faire du Classic Héritage un succès important au même titre que les Classic Days et que le Classic Festival. Rendez-vous les 4 & 5 juin 2022 pour une grande fête de l’automobile dictée par la passion, le plaisir et surtout la convivialité ! Tarif spectacteur Le billet d’entrée donne accès à l’ensemble du site du Circuit d’Albi (paddock, pit lane, tribunes, village marchand…) Vous pourrez vous promener au milieu de centaines de voitures de collection, admirer les plateaux de roulage tous plus impressionnants les uns que les autres, partager un moment agréable en famille… Inscriptions participants Pour vous inscrire au Classic Heritage 2022, c’est très simple ! Il suffit de vous rendre sur le site du Classic Heritage 2022 (lien ci-dessus), de vous laisser guider par les différentes étapes et hop, en quelques clics, c’est fait ! Vous avez le choix entre nos différentes formules (piste, rallye et exposition), différentes options et la possibilité de commander des accès. Véhicules admissibles : – toutes voitures d’avant 1980 – plateau Monoplace – plateau Avant-Guerre – plateau F1 & prototypes (de plus de 1600 cm3 fabriquées entre le 01/01/1966 et le 31/12/1981) Date limite des inscriptions : 04 mai 2022 Les inscriptions continuent après le 04 mai 2022, mais à partir de maintenant, les voitures ne pourront pas forcément être regroupées par marque. Attention : aucune inscription ne sera possible sur place Du samedi 4 au dimanche 5 juin 2022.

Le Classic Héritage revient pour les 60 ans du Circuit d’Albi !

Circuit d’Albi 81990 Le Séquestre Le Sequestre Tarn



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:30:00 2022-06-04T17:00:00;2022-06-05T10:30:00 2022-06-05T17:00:00