CLASSIC DAYS Le Mans, 30 avril 2022, Le Mans.

CLASSIC DAYS Circuit Bugatti 9, Place Luigi Chinetti Le Mans

2022-04-30 09:00:00 – 2022-05-01 18:00:00 Circuit Bugatti 9, Place Luigi Chinetti

Le Mans Sarthe

EUR RENDEZ-VOUS LES 30 AVRIL ET 1er MAI pour la 2ème édition des Classic Days au Mans !

Au programme :

-Le centenaire de Jean Rédélé, fondateur de la marque Alpine : la collection Rédélé exposera ses plus beaux modèles.

-La présence de Monsieur le Mans : Jacky Ickx sera l’invité d’honneur.

-Des dédicaces, des séances photos avec des invités surprises…

Des démonstrations de nombreuses voitures d’exception

Célébrons ensemble la plus grande fête de la voiture ancienne !

Les Classic Days : Le salon dynamique de la voiture ancienne.

inscription@classic-days.fr +33 5 55 25 27 26 https://classic-days.fr/

Circuit Bugatti 9, Place Luigi Chinetti Le Mans

