Classic cars 47 Cuzorn, 11 juin 2022, Cuzorn.

Classic cars 47 Cuzorn

2022-06-11 – 2022-06-11

Cuzorn Lot-et-Garonne Cuzorn

Classic cars 47 rassemblement de voitures anciennes et youngtimers d’exception en GT et Sport avant 2002. Ouverture et collation le matin à 9h, réception de bienvenue à 12h. Organisé par l’Association Culture et Patrimoine de Cuzorn. Pour le circuit découverte à 10h30 s’inscrire par mail.

Classic cars 47 rassemblement de voitures anciennes et youngtimers d’exception en GT et Sport avant 2002. Ouverture et collation le matin à 9h, réception de bienvenue à 12h. Organisé par l’Association Culture et Patrimoine. Pour le circuit découverte à 10h30 s’inscrire par mail.

Classic cars 47 rassemblement de voitures anciennes et youngtimers d’exception en GT et Sport avant 2002. Ouverture et collation le matin à 9h, réception de bienvenue à 12h. Organisé par l’Association Culture et Patrimoine de Cuzorn. Pour le circuit découverte à 10h30 s’inscrire par mail.

cuzorn

Cuzorn

dernière mise à jour : 2022-04-05 par