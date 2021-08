Classe ! Théâtre le douze dix-huit, 15 décembre 2021, Le Grand-Saconnex.

Classe !

du mercredi 15 décembre au dimanche 19 décembre à Théâtre le douze dix-huit

Lorsque Cécile Giroud rencontre Yann Stotz en 2010, ils échangent leur goût commun pour le chant, la musique, la parodie, le burlesque puis écrivent un music-hall moderne, copieusement varié, drôle et surprenant dont le mot d’ordre est « Classe ! » Ces deux-là ont beau vouloir donner un show éblouissant, ils ont l’immense talent de tourner en dérision tous leurs dons de chanteur, d’imitateur et de musicien. De classe revendiquée au début du show, il ne sera jamais question. Le glamour est systématiquement tourné en ridicule, réduit aux dérisions les plus drôles, les plus folles et déjantées. La salle croule sous les rires d’un bout à l’autre du spectacle. Le public en sort ravi d’avoir passé la soirée à se gondoler, tout en ayant cette délicieuse impression d’avoir eu affaire à deux êtres remarquables de talent, dans un spectacle inédit, unique en son genre. Du jamais vu. De et avec : Cécile Giroud et Yann Stotz Régie : Bill l’Affreux

PT 25.- / TR 20.-

Théâtre le douze dix-huit Chemin du pommier 9 Le Grand-Saconnex



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-15T20:00:00 2021-12-15T21:30:00;2021-12-16T20:00:00 2021-12-16T21:30:00;2021-12-17T20:00:00 2021-12-17T21:30:00;2021-12-18T20:00:00 2021-12-18T21:30:00;2021-12-19T18:00:00 2021-12-19T19:30:00