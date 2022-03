Classe Œuvre MIP Musée international de la Parfumerie Grasse Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Musée international de la Parfumerie, le samedi 14 mai à 19:00

Les classes de 4ème et 5ème du Collège du Rouret , la Compagnie Humaine et le service des publics ont préparé un projet danse. Ce projet leur permet de s’approprier les odeurs et le contenu des collections d’art contemporain du musée pour les transmettre au public par le biais d’une création chorégraphique.

Entrée libre

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:30:00

