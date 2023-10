Visite guidée de la Classe-Musée Etienne Notardonato classe-musée Etienne Notardonato Villeneuve-d’Ascq, 26 novembre 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Visite guidée de la Classe-Musée Etienne Notardonato 26 novembre 2023 – 31 mars 2024, les dimanches classe-musée Etienne Notardonato Inscription préalable obligatoire sur notre billetterie en ligne

La Classe-Musée Etienne Notardonato

L’école d’antan, vous vous souvenez ? Et si vous reviviez un après-midi de classe comme autrefois ? Avec la leçon de morale, le calcul mental à l’ardoise, la dictée à la plume… Les meilleurs d’entre vous seront récompensés avec les fameux bons points.

RV devant la classe-musée, à la Maison de quartier Pasteur, 107 rue de Babylone à Villeneuve d’Ascq

Dimanches 26 novembre, 28 janvier et 31 mars de 15h à 16h et de 16h à 17h

5 € / 2,50 €

Informations au +33 (0)6 08 93 19 26 ou sur ot@villeneuvedascq-tourisme.eu

Réservations pour :

Le 26 novembre : https://www.helloasso.com/associations/office-de-tourisme-de-villeneuve-d-ascq/evenements/ouverture-de-la-classe-musee-etienne-notardonato-hiver-23-24

Le 28 janvier : https://www.helloasso.com/associations/office-de-tourisme-de-villeneuve-d-ascq/evenements/28-01-24-ouverture-de-la-classe-musee-etienne-notardonato

Le 31 mars 2024 : https://www.helloasso.com/associations/office-de-tourisme-de-villeneuve-d-ascq/evenements/33-03-24-ouverture-de-la-classe-musee-etienne-notardonato

classe-musée Etienne Notardonato Maison de quartier Pasteur, 107 rue de babylone 59650 villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Babylone Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « ot@villeneuvedascq-tourisme.eu »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 08 93 19 26 »}, {« type »: « link », « value »: « https://villeneuvedascq-tourisme.eu/billetterie.html »}] [{« link »: « mailto:ot@villeneuvedascq-tourisme.eu »}, {« link »: « https://www.helloasso.com/associations/office-de-tourisme-de-villeneuve-d-ascq/evenements/ouverture-de-la-classe-musee-etienne-notardonato-hiver-23-24 »}, {« link »: « https://www.helloasso.com/associations/office-de-tourisme-de-villeneuve-d-ascq/evenements/28-01-24-ouverture-de-la-classe-musee-etienne-notardonato »}, {« link »: « https://www.helloasso.com/associations/office-de-tourisme-de-villeneuve-d-ascq/evenements/33-03-24-ouverture-de-la-classe-musee-etienne-notardonato »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-26T15:00:00+01:00 – 2023-11-26T16:00:00+01:00

2024-03-31T16:00:00+02:00 – 2024-03-31T17:00:00+02:00

classe musée musée école

© Gaetan Lamarque