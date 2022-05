Classe en fête !! Monistrol-sur-Loire Monistrol-sur-Loire Catégories d’évènement: Haute-Loire

Monistrol-sur-Loire

Classe en fête !! Monistrol-sur-Loire, 11 juin 2022, Monistrol-sur-Loire. Classe en fête !! Parking de la mairie Mairie Monistrol-sur-Loire

2022-06-11 – 2022-06-11 Parking de la mairie Mairie

Monistrol-sur-Loire Haute-Loire Vous êtes cordialement invité (es), accompagné (es) de votre conjoint, conjointe, compagne, compagnon pour venir fêter les classes en 2. Au programme, défilé, repas dansant et bonne ambiance +33 6 64 16 53 25 Parking de la mairie Mairie Monistrol-sur-Loire

