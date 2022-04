Classe découverte au Bien Veillant le Bien Veillant La Morte Catégories d’évènement: Isère

du vendredi 22 avril au samedi 20 avril 2024

La classe de découverte est le lieu idéal pour transmettre des valeurs aux enfants. La coopération, l’écoute, l’empathie, la bienveillance, l’entraide, … Toutes ces valeurs font bien sûr partie intégrante de notre projet. Par ailleurs, nous cherchons à transmettre des valeurs par le biais des séances pédagogiques menées par les animateurs et/ou les intervenants extérieurs. Quelques exemples concrets : – Hip-Hop : tolérance, respect de l’autre et de soi, soutien… – Apprendre à porter secours : bienveillance, empathie, rôle citoyen… – Orientation : autonomie, cohésion de groupe … – Nature et environnement : respect de la nature … Lors de l’élaboration de votre projet, n’hésitez pas à nous contacter afin de mettre en lumière les valeurs qui seront abordées au cours des séances d’apprentissage. Pour chaque classe, **deux animateurs seront présents tout au long du projet, ils animeront les temps de vie quotidienne, mais aussi les séances pédagogiques.** Du lever au coucher, ce sont des animateurs passionnés qui sauront transmettre aux enfants, le goût et le respect de la nature, tout en faisant attention au rythme de chacun dans la bienveillance. Pour toutes informations complémentaires ou devis nous pouvons échanger par téléphone au **09 81 33 66 16** ou écrivez nous à **[classeslebienveillant38@gmail.com](mailto:classeslebienveillant38@gmail.com)**. Venez découvrir la montagne avec vos classes dans une station familiale dans la bienveillance. le Bien Veillant 1402 route du désert 38350 La Morte La Morte Isère

