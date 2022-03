CLASSE DE BARS ACCESS CONSCIOUSNESS Sauvian, 27 mars 2022, Sauvian.

CLASSE DE BARS ACCESS CONSCIOUSNESS Sauvian

2022-03-27 – 2022-03-27

Sauvian Hérault Sauvian

EUR 300 300 Une journée de formation qui vous ouvre des portes vers une autre réalité, pour devenir praticien de cette méthode, tout en se délestant des étiquettes que l’on nous colle (et/ou qu’on se colle ).

Pour sortir des ces bulles dans lesquelles on s’enferme.

Pour sortir de cette boite bien trop petite pour notre être.

La méthode des 32 Points d’Access Consciousness.

Cette méthode permet de s’ouvrir à plus de conscience.

La conscience permet de se libérer de tout ce qui nous ralenti, nous freine ou nous stoppe.

Se libérer de toutes les émotions limitantes, les mémoires erronées, les pensées incessantes.

S’ arrêter de courir dans sa roue de hamster et reprendre sa vie en main, rebondir et prendre son vrai chemin.

Les vieilles blessures de l’enfance et du passé, les sentiments du rejet et de l’abandon, en totale conscience,

deviennent juste un point de vu intéressant.

Le contrôle, la communication, le vieillissement, le sexe, la créativité, la joie, l’argent et tant d’autres sujets sont

abordées dans cette formation.

Déjà, après cette journée, les corps se délestent de tout les poids qu’ils portent depuis trop d’années.

(Des poids qui ne nous appartiennent pas forcement ).

Formation certifiante .

Aucun pré-requis.

Possibilité de dormir sur place.

Rejoignez cette journée de formation qui vous ouvre des portes vers une autre réalité, grâce à une technique énergétique qui permet la libération de nos mémoires émotionnelles par la stimulation en douceur de 32 points sur le crâne.

Formation certifiante .

Aucun pré-requis.

Possibilité de dormir sur place.

cedrick.viale@gmail.com +33 6 81 88 90 93

Sauvian

