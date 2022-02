Classe Access Bars® Sisteron Sisteron Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Sisteron

Classe Access Bars® Sisteron, 6 mars 2022, Sisteron. Classe Access Bars® Cabinet de relaxation et gestion du stress CorpsConscience 18 place du Docteur Robert Sisteron

2022-03-06 09:00:00 – 2022-03-06 17:30:00 Cabinet de relaxation et gestion du stress CorpsConscience 18 place du Docteur Robert

Sisteron Alpes de Haute-Provence EUR Une journée pour apprendre une technique de relaxation très profonde que l’on peut pratiquer en famille et entre amis. Par ces temps de Covid, il est plus qu’important de prendre soin de soin et de son entourage. mjm.maurice@wanadoo.fr +33 6 24 72 44 49 https://corpsconscience.fr/ Cabinet de relaxation et gestion du stress CorpsConscience 18 place du Docteur Robert Sisteron

dernière mise à jour : 2022-02-21 par

Détails Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Sisteron Autres Lieu Sisteron Adresse Cabinet de relaxation et gestion du stress CorpsConscience 18 place du Docteur Robert Ville Sisteron lieuville Cabinet de relaxation et gestion du stress CorpsConscience 18 place du Docteur Robert Sisteron Departement Alpes de Haute-Provence

Sisteron Sisteron Alpes de Haute-Provence https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sisteron/

Classe Access Bars® Sisteron 2022-03-06 was last modified: by Classe Access Bars® Sisteron Sisteron 6 mars 2022 Alpes-de-Haute-Provence Sisteron

Sisteron Alpes de Haute-Provence