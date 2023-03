CLASH! — Station d’illustration : le festival du dessin, de l’imprimé et de l’édition indépendante ! La Station – Gare des Mines, 15 avril 2023, Paris-18E-Arrondissement.

Le dimanche 16 avril 2023

de 12h00 à 18h00

Le samedi 15 avril 2023

de 14h00 à 22h00

. gratuit

Entrée libre

CLASH! — Station d’illustration, le nouveau festival consacré aux pratiques du dessin, de l’imprimé et de l’édition indépendante s’installe à la Station-Gare des Mines les 15 et 16 avril ! Venez découvrir le travail d’illustrateur·ices, dessinateur·ices et éditeur·trices indépendant·es avec musique et restauration.

| CLASH! — Station d’illustration |

NOUVEAU FESTIVAL consacré aux pratiques du dessin, de l’imprimé et de l’édition indépendante !

CLASH! s’intéresse à tout ce qui dialogue entre le dessin et l’illustration

CLASH! n’a pas de format et ne se limite pas à une technique !

CLASH! cherche à être international ET banlieusard•es, ET provincial•es, ET divergenxes !

Restauration sur place

Prévoyez du cash

| OPENING: DRINK & DRAW |

Samedi 15 avril — 20:00

Une nocturne des stands pour le premier jour de CLASH!, suivi de son vernissage au format DRINK & DRAW

| EXPOSANT·ES |

illustrateur·ices, dessinateur·ices, éditeur·trices indépendant·es…

• éditions 476

• Anna Wanda Gogusey

• Brulex

• Camille Bertagna

• Célia Gaultier

COMPOTE DE POTES :

• Clémence Sauvage

• Elena Delaville De La Parra

• Oriane Brunat

• Samya Moineaud

• Durgamaya

• Éditions dentata

• La Fanzinothèque

• Maïc Baxane

• Marie-Pierre Brunel

• Nils Bertho

• Roca Balboa

• Simon Lahure

• Un_loup aka Lou Benesh

La Station – Gare des Mines 29 Avenue de la Porte d’Aubervilliers 75018 Paris-18E-Arrondissement

Contact : https://www.facebook.com/events/1384435819022419/1384437995688868/?active_tab=about https://lastation.paris/stationgdm/rendez-vous/clash-station-d-illustration

Maxime Barbier, éditions 476 / Un_loup aka Lou Benesh Artwork réalisé par Maxime Barbier