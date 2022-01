CLASH CELESTE / GVA / 80’s ELECTRO-POP Urgence Disk Records, 17 février 2022, Genève.

CLASH CELESTE / GVA / 80’s ELECTRO-POP

Urgence Disk Records, le jeudi 17 février à 18:30

CLASH CELESTE est un duo qui propose un voyage à travers des récits, des compositions et des créations sonores qui aspirent à un univers à la fois brut et planant. Puisant ses inspirations dans le groove électro-rock des 80’s, leur musique provoque une rencontre insolite entre des influences underground et balkaniques. Mateo Zimmerman: lecture, basse et clavier Erida Bega: voix et guitare [https://www.facebook.com/events/599201237815282](https://www.facebook.com/events/599201237815282)?

Prix libre pour les artistes

CLASH CELESTE est un duo qui propose un voyage à travers des récits, des compositions et des créations sonores qui aspirent à un univers à la fois brut et planant.

Urgence Disk Records 4 place des volontaires 1204 Genève Genève Jonction



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-17T18:30:00 2022-02-17T19:30:00