Clark et Pougnaud, une certaine idée du bonheur Galerie XII Paris, 9 juin 2023, Paris.

Du vendredi 09 juin 2023 au samedi 29 juillet 2023 :

.Tout public. gratuit

Galerie XII Paris présente du 9 juin au 29 juillet, une certaine idée du bonheur, la nouvelle exposition du duo d’artistes Clark et Pougnaud. Seront exposées quelques œuvres de leurs séries iconiques aux côtés de pièces inédites issues des séries Fetish et A Poils.

Clark et Pougnaud forment depuis les années 1990 un duo au mode opératoire bien établi. Révélés par leur projet « Hommage à Hopper » qui leur valut le prix HSBC et le prix Archimboldo, les artistes fusionnent leurs deux techniques dans une esthétique théâtrale. Virginie Pougnaud fabrique et peint des décors, Christophe Clark les photographie. Certains éléments, objets ou personnages sont photographiés séparément puis ajoutés au décor. Si leurs images peuvent sembler être de simples portraits, ce sont en réalité des mises en scènes étranges et sophistiquées. Au fil des années, les décors se sont dépouillés pour se résumer à l’essentiel. Avec la série Eden, une saison au Paradis, exposée notamment à Chaumont-sur-Loire en 2021-2022, ils amorcent une rupture renonçant aux techniques de post-production pour privilégier la prise de vue d’installations. Fetish (2020-2021) inspiré par des collections hétéroclites d’objets, poursuit cette recherche dans une esthétique post-surréaliste. A Poils (2023), une déclinaison sur la thématique de la peau, renoue avec l’utilisation de modèles.

Clark et Pougnaud créent des ambiances plus qu’ils ne créent des images. Ils invitent à une promenade onirique, à la contemplation, à l’exploration de notre propre imaginaire dans une société qui tourne à toute allure.

Clark et Pougnaud

Clark et Pougnaud, sont un couple d’artistes français, respectivement peintre et photographe. Pougnaud, issue d’une famille d’artistes, a depuis son plus jeune âge côtoyé le monde de l’art. Clark a grandi dans le milieu de la photographie. Il fut l’assistant de son père avant d’ouvrir son propre studio dans les années 1980. C’est dans les années 1990 qu’ils formèrent leur duo : Pougnaud pense les mises en scène, fabrique et peint les décors, Clark les photographie. Certains éléments, objets ou personnages sont photographiés séparément puis insérés ensuite aux décors. Leur travail témoigne d’une singulière transversalité : peinture, maquettes et photographies. Leur œuvre est résolument contemporaine, par la technique utilisée, le choix des personnages, les aplats de couleur et le sens aigu de la mise en scène. Leur démarche est aussi profondément traversée de références picturales du XXè siècle, à l’instar d’Edward Hopper, René Magritte et du surréalisme.

Clark et Pougnaud ont été récompensés en 2000 par le prix Arcimboldo pour la création numérique, suivi d’une exposition à la Maison Européenne de la Photographie à Paris, puis en 2006, par le prix HSBC de la Photographie.

Galerie XII Paris 14 rue des Jardins Saint-Paul 75004 Paris

Contact : https://www.galerie-photo12.com/FR/event/clark-et-pougnaud-une-certaine-idee-du-bonheur?evt=6007e37a-a98a-48ad-93b5-56faef8980fc

©Clark et Pougnaud, Courtesy Galerie XII Clark et Pougnaud, La Perruche, Eden, 2018, ©Clark et Pougnaud, Courtesy Galerie XII