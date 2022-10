Clarisse et les boites de Noël

2022-11-26 – 2022-11-26 EUR 8 10 En ce beau matin de Noël, les cadeaux attendent d’être ouverts…



Clarisse, la fantaisiste, va les découvrir un à un, mais les cadeaux ne lui sont pas destinés; ce sont des cadeaux communs : des contes, des chansons, des marionnettes, de la danse…



Venez les partager avec elle !



Cie Célimène, Globule et Anonyme



Version crèche pour les 1- 3 ans, samedi 26 novembre à 16h30 (durée : 25 min)

De 3 à 8 ans, samedi 26 novembre à 14h30 (durée : 45 min) Spectacle jeune public de la Compagnie Célimène, Globule et Anonyme. dernière mise à jour : 2022-10-04 par

