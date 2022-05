Clarisse et la banquise fleurie, 16 juin 2022, .

Clarisse et la banquise fleurie

2022-06-16 10:00:00 – 2022-06-16

Une banquise fleurie… étrange ! La chaleur a fait fondre la neige, et partir les habitants et les animaux. Seuls Ssoum et Ssette, deux petits êtres fantasques, sont restés : ils sont les gardiens des histoires des anciens : les Inuits. Clarisse arrive, et découvre avec eux des histoires esquimaux, une fable animalière, le katadjak (chant de gorge) et la danse inuit.



Spectacle de marionnettes avec chansons

De 6 mois à 3 ans

Cie Célimène, Globule et anonyme

Spectacle de marionnettes avec chansons. Rendez-vous au Divadlo Théâtre le 16 juin.

Une banquise fleurie… étrange ! La chaleur a fait fondre la neige, et partir les habitants et les animaux. Seuls Ssoum et Ssette, deux petits êtres fantasques, sont restés : ils sont les gardiens des histoires des anciens : les Inuits. Clarisse arrive, et découvre avec eux des histoires esquimaux, une fable animalière, le katadjak (chant de gorge) et la danse inuit.



Spectacle de marionnettes avec chansons

De 6 mois à 3 ans

Cie Célimène, Globule et anonyme

dernière mise à jour : 2022-04-07 par