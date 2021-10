Clarinettes Urbaines La Loco, 23 janvier 2022, Mézidon Vallée d'Auge.

Clarinettes Urbaines

La Loco, le dimanche 23 janvier 2022 à 16:30

Emilien Véret est un clarinettiste pluriel, aussi à l’aise dans le répertoire classique que dans le jazz ou les musiques actuelles. Clarinettes Urbaines c’est l’idée d’amener la clarinette vers les musiques actuelles. C’est la rencontre entre deux cultures : la musique « savante» et la musique « de rue ». Seul en scène, Emilien Véret explore un univers sonore empreint de hip-hop, d’électro, de musiques du monde, de musique classique et de jazz. Clarinettes, human beatbox, boucles et effets live, se mêlent dans les compositions et improvisations, qu’il assemble et transforme devant nous. La première partie du concert sera la restitution du travail réalisé avec Emilien lors d’une master class avec les élèves de clarinettes des classes de Lisieux, Pont l’évêque, Mézidon, Livarot et Bayeux.

Gratuit

La Loco rue de la Futaie Mézidon Vallée d’Auge Mézidon Vallée d’Auge Mézidon-Canon Calvados



