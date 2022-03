Clarinettes urbaines Centre culturel Dourdan Catégories d’évènement: Dourdan

Essonne

Clarinettes urbaines Centre culturel, 19 mars 2022, Dourdan. Clarinettes urbaines

Centre culturel, le samedi 19 mars à 20:30

Clarinettes Urbaines c’est l’idée d’amener la clarinette vers les musiques actuelles. C’est la rencontre entre deux cultures : la musique « savante» et la musique « de rue ». Seul en scène, Emilien Véret explore un univers sonore empreint de hip-hop, d’électro, de musiques du monde, de musique classique et de jazz.

entrée gratuite sur réservation

concert de clarinette par Emilien Véret Centre culturel rue des vergers Saint Jacques 91410 Dourdan Dourdan Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T20:30:00 2022-03-19T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Dourdan, Essonne Autres Lieu Centre culturel Adresse rue des vergers Saint Jacques 91410 Dourdan Ville Dourdan lieuville Centre culturel Dourdan Departement Essonne

Centre culturel Dourdan Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dourdan/

Clarinettes urbaines Centre culturel 2022-03-19 was last modified: by Clarinettes urbaines Centre culturel Centre culturel 19 mars 2022 Centre culturel Dourdan Dourdan

Dourdan Essonne