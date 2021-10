CLARINETTE | À la découverte des espaces sonores de Joris RÜHL Conservatoire de Nantes, 20 novembre 2021, Nantes.

2021-11-20

Horaire : 17:00 18:00

Gratuit : oui Entrée libre, selon consignes sanitaires en vigueur.

Ce concert marque la dernière étape de la rencontre initiée depuis 2019 entre le clarinettiste Joris RÜHL, trois professeurs et cinq élèves en “Parcours Prépa” du Conservatoire de Nantes et de la région Pays de la Loire. À travers l’appropriation des éléments du langage musical singulier de Joris Rühl et plus particulièrement de ses deux oeuvres “Toile” et “Moire”, nous découvrons deux facettes d’une recherche méticuleuse et poétique sur les possibilités sonores de la clarinette : – Avec “Toile”, Joris Rühl questionne le petit mouvement dans le grand, le permanent et l’instable, l’inerte et le mouvant. Concrétisant une recherche de long terme sur des sons multiphoniques et continus à la clarinette, il propose une promenade sonore à la rencontre de saisissantes et minuscules surprises, de métamorphoses hypnotiques, de lentes acrobaties aériennes. – “Moire” est une pièce pour sept voix de clarinettes, dans laquelle l’excès de mobilité confine à l’immobilité ; un peuplier qui, dans un léger courant d’air, associe au mouvement grave et majestueux de sa ramure l’extrême célérité des micro-variations de son feuillage.

Conservatoire de Nantes adresse1} Île de Nantes Nantes 44200 Île de Nantes

02 51 25 00 20 https://conservatoire.nantes.fr/home.html conservatoire@mairie-nantes.fr