Clarinet Swing Apéritif concert Colmar, dimanche 11 février 2024.

Un programme festif qui mettra à l’honneur cet ensemble dynamique qui jouera de SAINT SAENS à KROMMER en passant par VAN DER ROOST et CIESLA…

Le choeur des clarinettes présente »Clarinettes Swing » Direction Jean François Philipp.

Après Nicolas BALDEYROU et Pierre GENISSON pour ne citer que les derniers, Jean-François PHILIPP invite cette année l’excellentissime FLORENT HEAU qui jouera avec le CC après avoir écouté la veille les élèves de la classe de Clarinette du Conservatoire lors d’une Master Classe également Salle des Catherinettes. Des tout petits aux plus grands, chacun pourra lui montrer son travail . Cette Master Classe est PUBLIQUE et ouverte à tous les clarinettistes du

département qui souhaitent venir écouter les conseils de Florent.

Il dédicacera ses disques à l’issue du Concert… EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-11 11:00:00

fin : 2024-02-11 12:00:00

8 rue Kléber

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est conservatoire@colmar.fr

