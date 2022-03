Clarinet Party Rocher de Palmer Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Porté par l’école municipale de musique de Cenon et l’Association Aquitaine des Clarinettistes, la Clarinet party se prolonge le dimanche. Les 3 musiciens partageront la scène avec 100 clarinettistes tous niveaux. Venus de toute la Gironde, ils travailleront et répéteront toute la journée des compositions originales et des reprises, avant une jam session gratuite tout public. EN SAVOIR PLUS

Gratuit

Lorsque 3 clarinettistes talentueux se rencontrent pour la première fois, ils explorent le champ musical des possibles. Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon Gironde

