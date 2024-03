CLARIKA BIG BAND CAFE Herouville St Clair, jeudi 16 mai 2024.

À travers son écriture unique, féminine et poétique, Clarika dépeint la vie avec une autodérision et un humour empreint de tendresse. Sur scène, accompagnée de ses musiciens, Clarika rayonne et prend toute sa dimension : fragile, touchante, généreuse, et terriblement rock. Figure familière de la scène musicale française, les chansons de Clarika ponctuent notre vie depuis 8 albums déjà. Entre les ineffables vertiges de l’amour et les grandes bascules de l’existence, Clarika, avec « A la Lisière » nous offre un nouvel opus lumineux et d’une vibrante limpidité.

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-05-16 à 20:00

Réservez votre billet ici

BIG BAND CAFE 1 AV DU HAUT CREPON 14200 Herouville St Clair 14