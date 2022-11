CLARIFICATION Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

2022-11-28 21:00:00 – 2022-11-28 22:10:00

CLARIFICATION

Ce spectacle explore ce qui peut naître de l'honnêteté immédiate et incontournable, lorsqu'on ose dire, avouer ou encore penser à haute-voix. Un besoin urgent de se dire les choses, de vérité. Une incapacité à mentir ou à cacher trop longtemps.

CAFE THEATRE LE 57
57 Boulevard des Minimes
Toulouse

