place Voltaire, le dimanche 22 août à 18:00

### Place Voltaire Claribol Stompers : Un orchestre de Swing aux influences multiples ravive le répertoire de Django Reihnart. Swing Manouche, New Orleans, Jazz à Danser, ce quintette bordelais vous proposera un concert hors du temps, et vous plongera dans l’ambiance folle des années 20. Avec : • Denis Girault (Clarinette) • Geoffroy Boizard (guitare solo) • Ludovic Langlade (guitare rythmique) • Nicolas Dubouchet (contrebasse) • Yann Vicaire (batterie) Charlaz : Depuis plus de 20 ans, à travers cinq albums et des centaines de concerts dans toute la France, Charlaz fait swinguer son public. Forts de leurs influences dans le blues, le jazz, le swing et de leur grande expérience scénique, les trois musiciens ne se contentent pas de rejouer les vieux standards, mais redonnent vie au rock’n roll des années 50. Avec Charlaz, on retrouve Jerry Lee Lewis, Eddie Cochran, Gene Vincent, des standards du jazz traditionnel, les Stray Cats et des adaptations surprenantes. Si le répertoire est bien ancré dans le rock’n roll des années 50 et si l’esthétique du groupe conserve le charme de cette époque, l’énergie est bien actuelle, le son inimitable et le style résolument décalé. Avec • Eric LURIE : Guitare, chant • Nicolas DUBOUCHET : Contrebasse, chant • Yann VICAIRE : Batterie, washboard

gratuit sur réservation

Venez découvrir, place Voltaire, deux groupes aux influences swing

place Voltaire 33150 Cenon Cenon Gironde



2021-08-22T18:00:00 2021-08-22T20:30:00