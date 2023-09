BOURSE AUX JOUETS Claret, 15 octobre 2023, Claret.

Claret,Hérault

La bourse aux jouets de Claret vous propose des articles de puériculture ainsi que des jouets et des vêtements pour enfants..

2023-10-15 08:30:00 fin : 2023-10-15 16:00:00. EUR.

Claret 34270 Hérault Occitanie



The Claret Toy Fair offers you childcare articles, toys and children’s clothing.

La feria del juguete Claret venderá artículos de puericultura, así como juguetes y ropa infantil.

Auf der Spielzeugbörse in Claret finden Sie Artikel zur Kinderpflege sowie Spielzeug und Kinderkleidung.

Mise à jour le 2023-09-28 par OT DU GRAND PIC ST LOUP