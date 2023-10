SEMAINE BLEUE À CLARET Claret, 3 octobre 2023, Claret.

Claret,Hérault

A l’occasion de la Semaine Bleue, semaine nationale consacrée aux séniors, des évènements seront organisés sur la commune.

du mardi 3 octobre 2023 au samedi 7 octobre 2023.

Au programme, des ateliers, une belle balade intergénérationnelle ainsi qu’un loto..

2023-10-03 09:30:00 fin : 2023-10-03 11:30:00. EUR.

Claret 34270 Hérault Occitanie



On the occasion of Semaine Bleue, a national week dedicated to seniors, events will be organized in the commune.

from Tuesday, October 3, 2023 to Saturday, October 7, 2023.

On the program: workshops, a lovely intergenerational walk and a bingo.

Con motivo de la Semaine Bleue, semana nacional dedicada a las personas mayores, se organizarán diversos actos en el municipio.

desde el martes 3 de octubre de 2023 hasta el sábado 7 de octubre de 2023.

El programa incluye talleres, un divertido paseo intergeneracional y un bingo.

Anlässlich der Blauen Woche, einer nationalen Woche, die den Senioren gewidmet ist, werden in der Gemeinde Veranstaltungen organisiert.

von Dienstag, dem 3. Oktober 2023, bis Samstag, dem 7. Oktober 2023.

Auf dem Programm stehen Workshops, ein schöner generationenübergreifender Spaziergang sowie ein Lotto.

Mise à jour le 2023-09-29 par OT DU GRAND PIC ST LOUP