LE BOURGEOIS GENTILHOMME – MOLIÈRES Claret, 2 septembre 2023, Claret.

Claret,Hérault

Le Collectif Théâtre Lila nous plonge dans le tourbillon de la vanité humaine et nous offre un tour de force d’ingéniosité et de burlesque, au rythme effréné des passions qui se jouent sur la scène..

2023-09-02 20:30:00 fin : 2023-09-02 . .

Claret 34270 Hérault Occitanie



The Collectif Théâtre Lila plunges us into the whirlpool of human vanity, offering us a tour de force of ingenuity and burlesque, at the frantic pace of the passions played out on stage.

El Collectif Théâtre Lila nos sumerge en el torbellino de la vanidad humana, ofreciéndonos un tour de force de ingenio y burlesco, al ritmo frenético de las pasiones que se juegan en el escenario.

Das Collectif Théâtre Lila lässt uns in den Strudel der menschlichen Eitelkeit eintauchen und bietet uns eine Tour de Force des Einfallsreichtums und der Burleske, im rasenden Rhythmus der Leidenschaften, die sich auf der Bühne abspielen.

Mise à jour le 2023-08-17 par OT DU GRAND PIC ST LOUP