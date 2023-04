LES CAUSERIES DES GARRIGUES 377 Chemin du Farjou, 28 avril 2023, Claret.

Causerie des Garrigues #8 : approche sensorielle des Garrigues

Vendredi 28 avril, l’association Planète Terroirs vous invite à la 8e Causerie des Garrigues, qui interroge les enjeux d’avenir écologique et économique de l’alimentation sur le territoire.

Au menu de ce 8e rendez-vous : approche sensorielle des Garrigues.

2023-04-28 à ; fin : 2023-04-28 . .

377 Chemin du Farjou

Claret 34270 Hérault Occitanie



Causerie des Garrigues #8 : sensory approach of the Garrigues

On Friday, April 28th, the association Planète Terroirs invites you to the 8th « Causerie des Garrigues », which questions the ecological and economic future of food on the territory.

On the menu of this 8th meeting: sensory approach of the Garrigues

Causerie des Garrigues nº 8: una aproximación sensorial a las Garrigues

El viernes 28 de abril, la asociación Planète Terroirs le invita a la 8ª Causerie des Garrigues, que examinará el futuro ecológico y económico de la alimentación en la región.

En el menú de este 8º encuentro: una aproximación sensorial a las Garrigues

Causerie des Garrigues #8: Sensorische Annäherung an die Garrigues

Am Freitag, den 28. April, lädt Sie der Verein Planète Terroirs zur achten Causerie des Garrigues ein, die die ökologische und wirtschaftliche Zukunft der Ernährung in der Region hinterfragt.

Auf dem Menü dieses 8. Treffens: sensorische Annäherung an die Garrigues

Mise à jour le 2023-01-16 par OT DU GRAND PIC ST LOUP