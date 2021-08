Claret Domaine de Villeneuve CLARET, Hérault Devenez Vendangeur d’Un Jour au domaine de Villeneuve (Claret) le 11 septembre Domaine de Villeneuve Claret Catégories d’évènement: CLARET

Hérault

Devenez Vendangeur d’Un Jour au domaine de Villeneuve (Claret) le 11 septembre Domaine de Villeneuve, 11 septembre 2021 09:00, Claret. Samedi 11 septembre, 09h00 Sur place 45€/pers – 15€/ pour les moins de 18 ans. – Tarifs de groupe https://www.tourisme-picsaintloup.fr/vendangeur-d-un-jour-domaine-de-villeneuve, 04 48 20 05 28, animations@tourisme-picsaintloup.fr Le 11 septembre, devenez Vendangeur d’Un Jour au Domaine de Villeneuve (Claret) Des vendanges et des abeilles Le Domaine de Villeneuve à Claret vous propose de vivre cette expérience vigneronne au pied de l’Hortus et du Pic Saint-Loup. Entouré de vignes et d’abeilles (car les vins côtoient l’apiculture au domaine), le raisin à travers ces vins exprime la richesse des terroirs argilo-calcaires typique de l’appellation Pic Saint-Loup avec un micro climat frais et équilibré. Un cadre exceptionnel pour des vendanges inoubliables. Vous découvrirez alors un métier passionnant dans une ambiance conviviale. Vous serez accueilli par la vigneronne qui vous présentera son domaine et vous initiera aux techniques de vendange. Seau et sécateur en main, vous irez sur une parcelle de vignes vous tester à l’ouvrage pour une à 2 heures de vendange. Après l’effort, le réconfort ! Vous dégusterez ensuite les vins issus de cette production conduite de manière éco-responsable.

******************************

Réservez en cliquant sur ce lien Min.: 10 personnes

Max.: 15 personnes

Age minimum : 10 ans Tarifs : Comprend a matinée OU l’après-midi de vendanges, la visite et la dégustation 45€ / pers.

15€ / enfant moins de 18 ans

Tarifs de groupe Domaine de Villeneuve Claret, Hérault 34270 Claret Hérault samedi 11 septembre – 09h00 à 12h00

Détails Heure : 09:00 - 12:00 Catégories d’évènement: CLARET, Hérault Autres Lieu Domaine de Villeneuve Adresse Claret, Hérault Ville Claret Age minimum 10 Age maximum 99 lieuville Domaine de Villeneuve Claret