Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 11:00:00

fin : 2023-12-16 18:00:00 Marché de Noël à Clarens :

– 16H arrivée du Père Noël

– 15H30 animation musicale avec le groupe M’Orphée.

Restauration sur place avec Mr. Vagabond et dégustation d’huîtres et buvette. .

CLARENS Salle des fêtes

Clarens 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie

