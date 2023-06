Visite guidée du bourg de Clarbec Clarbec Clarbec, 16 septembre 2023, Clarbec.

Visite guidée du bourg de Clarbec 16 et 17 septembre Clarbec RDV salle des fêtes.

Une promenade dans un village typique du Pays d’Auge pour y découvrir l’église, sa tour clocher et son porche, la fontaine de Saint-Laurent, le lavoir et les maisons anciennes à pans de bois.

Nous nous ferons un plaisir de vous accompagner, en français et en anglais, grâce à un quiz pour petits et grands. Des rafraîchissements vous seront proposés en récompense!

Clarbec Clarbec Clarbec 14130 Calvados Normandie https://www.facebook.com/Association-de-Sauvegarde-du-Patrimoine-Clarbecquois-120002444438565/ Visite commentée du bourg, l’église avec son porche, sa tour clocher et les fameuses tombes des époux Coquet de Genneville, la fontaine Saint-Laurent, les maisons à pans de bois. Deux parkings, mairie et salle des fêtes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Roger Brawn