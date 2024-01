CLARA YSE PALOMA – GRANDE SALLE Nimes, dimanche 17 mars 2024.

CLARA YSE Depuis l’enfance, Clara joue et chante, assise derrière un piano avant même de savoir marcher, puis est éduquée au chant lyrique à huit ans avant de grandir en soprano et de tracer une route évidente vers la chanson au conservatoire, en parallèle de ses études de philosophie. Parvenue à l’entrée de la trentaine, Clara Ysé accumule une certaine expérience de vie intime, profonde, qu’elle couche sur papier, d’abord en poème, puis en musique. « Oceano Nox », c’est le premier opus de la chanteuse, l’aboutissement d’un premier cycle de vie, le début d’un nouveau. Une quête de lumière sincère, retracée sur partitions et interprétée par des instrumentistes virtuoses, un chœur au diapason et une voix… presque lyrique, exceptionnelle.

Tarif : 23.00 – 27.20 euros.

Début : 2024-03-17 à 18:00

PALOMA – GRANDE SALLE 250 Chemin de l’aerodrome 30000 Nimes 30