Pour exorciser la perte de sa mère, Clara Ysé se plonge dans la musique. Jonglant entre le français, l’anglais et l’espagnol, elle écrit ses chansons tels des poèmes et livre un premier album qui sonne comme un hymne à la vie…

De 5 € à 10 €

Chanson / France L’Azimut – Le Pédiluve 254 avenue de la Division Leclerc – 92290 Châtenay-Malabry Châtenay-Malabry La Butte Rouge Hauts-de-Seine

2022-01-27T20:00:00 2022-01-27T21:30:00

