Clara Ysé + L’amie V Compiègne, 16 novembre 2021, Compiègne.

Clara Ysé + L’amie V Compiègne

2021-11-16 – 2021-11-16

Compiègne Oise Compiègne Oise

10 10

La sortie de son disque Le monde s’est dédoublé, révèle une voix et un univers qui nous impressionne par sa force et sa richesse. Pop française, gammes sopranes, folk latino-américain, chanson, Clara Ysé avance, en équilibre, entre des mondes, au bord des mots, et les unit dans un spectacle puissant, envoûtant et généreux….

billetterie@theatresdecompiegne.com +33 3 44 92 76 76 http://www.theatresdecompiegne.com/clara-yse-307

CLARA YSÉ + l’Amie V

Compiègne

