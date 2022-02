Clara Ysé Alençon, 26 mars 2022, Alençon.

Clara Ysé Salle Gérard-Philipe 8 rue Saint-Denis Alençon

2022-03-26 20:30:00 – 2022-03-26 23:00:00 Salle Gérard-Philipe 8 rue Saint-Denis

Alençon Orne

Clara Ysé, chevaux de feu, syncope aux fées.

On dit qu’à l’origine, le poème était chanson.

Comme toutes les mythologies, celle-ci est devenue intraçable. Pourtant, à écouter Clara Ysé, ses motscavalcade, ses vers-prophétie, sa voix qui s’arcboute de l’ombre à la lumière, on croit voir le poème incarné.

La chanteuse-poète et ses musiciens prodiges nous fraient un chemin dans une forêt aux symboles inclassables tant ils empruntent et synthétisent des rythmes-mythes variés.

Pop française, gammes sopranes, folk latine-américaine, chanson, la chanteuse avance, en équilibre, entre des mondes, au bord des mots, et les unit dans un spectacle puissant, envoûtant et généreux.

