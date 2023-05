CLARA SAMSON | Le Hasard Ludique Le Hasard Ludique Paris Catégories d’Évènement: île de France

de 21h30 à 01h30

Tous les vendredis & samedis, quand il n'y a pas de concert ni d'animation, le HL se transforme en gros dancefloor avec nos djs préférées ! Afin de donner plus de visibilité aux femmes, nous avons fait le choix politique de ne programmer que des djs femmes ou se considérant comme telles. Et puis c'est gratuit !

▬▬▬▬▬▬

Clara Samson

Guidée par un sens inné de la fête mais aussi par ces deux passions qui sont la musique et l'art, Clara Samson aime à offrir des sélections qui sont un voyage intérieur. Ici le maître mot et le lâcher prise, parfois avec une deep techno organique ou avec une house percutante. Elle démontre une capacité à dénicher des morceaux entraînants qui savent mettre les danseurs d'accord.

Le Hasard Ludique
128 Avenue de Saint-Ouen
75018 Paris

