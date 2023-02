Clara Oulala – Le Cabaret de Clara Morgane THEATRE FEMINA, 20 mai 2023, BORDEAUX.

Clara Oulala – Le Cabaret de Clara Morgane THEATRE FEMINA. Un spectacle à la date du 2023-05-20 à 21:00 (2023-02-10 au ). Tarif : 29.0 à 89.0 euros.

Un show espiègle, sexy et Glamour à ne pas manquer…Clara Morgane, en véritable Maîtresse de Cérémonie, est le fil rouge du cabaret. Elle s’entoure d’artistes de talent, déjantés, à l’instar de Martial, humoriste et chanteur. Ainsi, effeuilleuse, acrobates, pole-danseuse, chanteuse à voix et artistes burlesques feront de ces soirées un moment féerique et riche en émotions.Le symbole du Glamour et de l’érotisme à la Française en tournée proche de chez vous….=> Catégorie VIP:Place assise numérotée + tête-à-tête avec Clara Morgane après le spectacle dans la salle. Posez ensemble et immortalisez la rencontre. Vous repartez avec votre photo et une affiche collector dédicacée par Clara. Clara Morgane, Le Cabaret de Clara Morgane Clara Morgane, Le Cabaret de Clara Morgane

THEATRE FEMINA BORDEAUX 10, rue de Grassi Gironde

