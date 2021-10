CLARA NÉVILLE + DAVID KELER La Dame de Canton, 11 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 11 novembre 2021

de 20h à 23h

payant

Clara Néville est une conteuse d’histoires, une tragédienne solaire qui oscille entre audace et pudeur, émotion et espièglerie.

À travers ses textes, elle dessine des portraits warholiens, des paysages tarantinesques que sa pop épicurienne et sa voix enivrante viennent embraser.

Sur scène, l’auteure-compositrice-interprète vous entraîne dans un voyage

acoustique sensuel et surréaliste.

DAVID KELER

Auteur-compositeur-interprète, David Keler a travaillé avec de nombreux artistes comme Françoise Hardy, Claire Keim, Faudel, Amel Bent, ou encore Marc Laurens (Mercury/Universal). Il gère ensuite son propre label 75Music et produit les artistes Travis Bürki, Clara Néville et Scarlet Pearls. Aujourd’hui, il se tourne à nouveau vers une carrière en solo et présente les titres de son prochain album.

La Dame de Canton Quai François Mauriac Port de la Gare Paris 75013

6 : Quai de la Gare (479m) 14 : Bibliothèque François Mitterrand (490m)



Contact :La Dame de Canton 0153610849

