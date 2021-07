Clara & Johannes face à la modernité Archives nationales – Hôtel de Soubise, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 10 juillet 2021

de 16h30 à 17h30

gratuit

Trio Pantoum : Hugo Meder, violon – Bo-Geun Park, violoncelle – Virgile Roche, piano

Carter, Schumann, Chostakovitch, Brahms

Clara et Johannes face à la modernité

Le Trio op.17 de Clara Schumann, écrit en 1846, correspond à une période compliquée pour le couple Schumann, Clara ayant subi une fausse couche et Robert souffrant de graves problèmes de santé. L’Andante présente une saveur douce-amère toute particulière, où le drame n’est jamais loin malgré l’apparence sereine du thème initial. Le Trio n°2 de Johannes Brahms, composé entre 1880 à 1882, annonce les œuvres de la maturité du compositeur, comme les derniers opus des Klavierstücke et les sonates pour clarinette, même si la fougue de sa jeunesse est encore présente dans le tumultueux scherzo. Johannes, protégé et ami des époux Schumann, resta extrêmement proche de Clara après la disparition prématurée de Robert en 1856, et lui aurait montré dès 1880 les ébauches de ce futur Trio op.87 en do majeur.

Tout oppose les trios de Dimitri Chostakovitch et d’Elliott Carter. Le compositeur russe écrit son premier trio dès 1923 (à dix-sept ans), alors encore très attaché au romantisme et au système tonal, même si on y distingue déjà son ironie mordante et certains éléments de son style futur, tandis que les Epigrams (2012) de Carter présentent la synthèse d’une vie de recherche musicale d’un compositeur de 103 ans ! Le format, douze pièces courtes, contrastantes et atmosphériques, n’est pas sans rappeler les cycles schumanniens et brahmsiens, mais dans un langage résolument tourné vers l’avenir.

Trio Pantoum

Concerts -> Classique

Archives nationales – Hôtel de Soubise 60 rue des Francs-Bourgeois Paris 75003

11 : Rambuteau (323m) 1, 11 : Hôtel de Ville (554m) Bus n° 29, 69, 75



Contact :Jeunes Talents 01 40 20 09 20 https://www.jeunes-talents.org https://www.facebook.com/Jeunes-Talents-136458583224334/

Concerts -> Classique Musique;Plein air;En famille

Date complète :

2021-07-10T16:30:00+02:00_2021-07-10T17:30:00+02:00

©Clément Pimenta