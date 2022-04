CLARA CERNAT ET CARMEN MARTINEZ – VIOLON ET PIANO Rieux-Minervois Rieux-Minervois Catégories d’évènement: Aude

Rieux-Minervois Aude Rieux-Minervois 0 0 EUR Premier concert de la saison 2022 des Théophanies qui aura lieu dimanche 3 avril à 17 H au château avec un récital de Clara CERNAT, violon et Carmen MARTINEZ, piano dans un programme consacré aux femmes compositrices oubliées, intitulé Sérénade ; elles joueront de nombreuses pièces qui se trouvent sur leur nouveau CD. Programme du concert :

Sérénade – oeuvres pour violon et piano

Ethel BARNS (1874 – 1948) – Humoresque

Mel BONIS (1858 – 1937) – Sérénade op. 46

Teresa MILANOLLO (1827 – 1904) – Impromptu op. 8

Amy BEACH (1867 – 1944) – Romance op. 23

Cécile CHAMINADE (1857 – 1944) -Sérénade espagnole, op. 150

Lili BOULANGER (1893 – 1918) – Nocturne (1911)

Dora PEJAČEVIĆ (1885 – 1923) – Romanze op. 22

POLDOWSKI (1879 – 1932) – Tango

POLDOWSKI (1879 – 1932) – Tango

Graźina BACEWICZ (1909 – 1969) – Oberek

