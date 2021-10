Barbières Barbières Barbières, Drôme Claquettes Américaines – Believe Barbières Barbières Catégories d’évènement: Barbières

Drôme

Claquettes Américaines – Believe Barbières, 20 novembre 2021, Barbières. Claquettes Américaines – Believe 2021-11-20 20:00:00 20:00:00 – 2021-11-20 Les Ateliers Magiques de Dani Lary 20 Grande Rue

Barbières Drôme EUR SIX danseurs fans de claquettes ne peuvent exercer leur passion en France.

Ils décident de partir pour NEW YORK.

Une rencontre va leur permettre d’atteindre leur rêve. Suivez-nous dernière mise à jour : 2021-10-16 par

Détails Catégories d’évènement: Barbières, Drôme Autres Lieu Barbières Adresse Les Ateliers Magiques de Dani Lary 20 Grande Rue Ville Barbières lieuville 44.95604#5.13792