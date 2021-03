Nantes EN LIGNE / EN VISIO Loire-Atlantique, Nantes Claptrap – Festival Variations EN LIGNE EN LIGNE / EN VISIO Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Claptrap – Festival Variations EN LIGNE EN LIGNE / EN VISIO, 22 mars 2021-22 mars 2021, Nantes. 2021-03-22 Rendez-vous le jour J, à l’heure indiquée sur la chaîne YouTube du lieu unique.

Horaire : 20:00

Gratuit : oui Rendez-vous le jour J, à l’heure indiquée sur la chaîne YouTube du lieu unique. Concert. Derrière Claptrap, nouvelle formation française, on trouve Eric Pasquereau (La Colonie de vacances), Julien Chevalier (La Terre Tremble), et Paul Loiseau (Borja Flames). Ces trois musiciens chevronnés imaginent un instrumentarium non-orthodoxe, pont entre une pratique ancestrale (mandoline, guitare classique, percussions…) et une chimère futuriste (synthétiseurs modulaires, boîtes à rythmes, électronique…). Naviguant entre pop décalée et expérimentations sonores, Claptrap se définit comme un petit orchestre bastringue électro-acoustique. Dans le cadre du Festival Variations – Musiques pour piano et claviers (20 au 28 mars 2021) en ligne EN LIGNE / EN VISIO . Nantes

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu EN LIGNE / EN VISIO Ville Nantes