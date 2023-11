MARCHÉ DE NOËL CLAPIERS Clapiers, 1 décembre 2023, Clapiers.

Clapiers,Hérault

Le marché de Noël de Clapiers se tiendra le 1er décembre sur l’Esplanade !.

2023-12-01 fin : 2023-12-01 . .

Clapiers 34830 Hérault Occitanie



The Clapiers Christmas market will be held on December 1 on the Esplanade!

El mercado navideño de Clapiers se celebrará el 1 de diciembre en la Explanada

Der Weihnachtsmarkt von Clapiers findet am 1. Dezember auf der Esplanade statt!

Mise à jour le 2023-11-06 par OT MONTPELLIER