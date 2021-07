Le Mans Le Mans 72000, Le Mans CLAP… SUR LES ANCIENNES SALLES DE CINÉMA ! VISITE À VÉLO Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: 72000

Le Mans 72000 Lieu par excellence de diffusion des films, certaines salles de cinéma sont restées dans les mémoires : le Pathé, le Vox, l’ABC, le Rex, le Royal… Ces noms vous rappelleront peut-être des souvenirs. Visite guidée co-organisée avec l’association Cyclamaine. Votre sera Laurèna SALION du Service Tourisme et Patrimoine.

Rdv au 48, place de la République – rue de la Perle.

