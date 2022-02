Clap ou pas clap ? Hérouville-Saint-Clair Hérouville-Saint-Clair Catégories d’évènement: Calvados

Hérouville-Saint-Clair

Clap ou pas clap ? Hérouville-Saint-Clair, 15 février 2022, Hérouville-Saint-Clair. Clap ou pas clap ? Café des Images 4 square du Théâtre Hérouville-Saint-Clair

2022-02-15 14:15:00 14:15:00 – 2022-02-15 15:15:00 15:15:00 Café des Images 4 square du Théâtre

Hérouville-Saint-Clair Calvados Hérouville-Saint-Clair Le Café des Images vous propose deux expériences à vivre sur grand écran et dans des casques de réalité virtuelle :Dans les yeux de Thomas Pesquet (film sur grand écran)Dans la peau de Thomas Pesquet (film en réalité virtuelle dans les casques VR)

Animation uniquement sur inscription sur le site internet ou à l’accueil du cinéma, places limitées (attention, les inscription sont pour les enfants et les adultes : noter une personne par formulaire).

Animation coordonnée par Macao 7è art. Le Café des Images vous propose deux expériences à vivre sur grand écran et dans des casques de réalité virtuelle : Dans les yeux de Thomas Pesquet (film sur grand écran)

Dans la… info@cafedesimages.fr +33 2 31 45 34 70 https://cafedesimages.fr/evenements/clap-ou-pas-clap-4/ Le Café des Images vous propose deux expériences à vivre sur grand écran et dans des casques de réalité virtuelle :Dans les yeux de Thomas Pesquet (film sur grand écran)Dans la peau de Thomas Pesquet (film en réalité virtuelle dans les casques VR)

Animation uniquement sur inscription sur le site internet ou à l’accueil du cinéma, places limitées (attention, les inscription sont pour les enfants et les adultes : noter une personne par formulaire).

Animation coordonnée par Macao 7è art. Café des Images 4 square du Théâtre Hérouville-Saint-Clair

dernière mise à jour : 2022-01-27 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Hérouville-Saint-Clair Autres Lieu Hérouville-Saint-Clair Adresse Café des Images 4 square du Théâtre Ville Hérouville-Saint-Clair lieuville Café des Images 4 square du Théâtre Hérouville-Saint-Clair Departement Calvados

Hérouville-Saint-Clair Hérouville-Saint-Clair Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/herouville-saint-clair/

Clap ou pas clap ? Hérouville-Saint-Clair 2022-02-15 was last modified: by Clap ou pas clap ? Hérouville-Saint-Clair Hérouville-Saint-Clair 15 février 2022 Calvados Hérouville-Saint-Clair

Hérouville-Saint-Clair Calvados