CLAP OU PAS CLAP

A la découverte du cinéma

Une programmation de films destinée aux jeunes spectateurs accompagnée d’animations d’éducation à l’image ludique.

ANIMATION :

(Animation et films à partir de 9 ans)

MAGIE !

Découvre les tours et trucs de la magie !

Mercredi 13 avril à 10h30

(durée = 2h15)

Projection du film

LES VOISINS DE MES VOISINS SONT MES VOISINS

Un ogre casse ses dents la veille de la Saint-Festin, la grande fête des ogres. Un magicien rate son tour de la femme coupée en deux et égare les jambes de son assistante. Un randonneur suréquipé reste coincé plusieurs jours dans un ascenseur. Un vieux monsieur tombe amoureux d’une paire de jambes en fuite. Une maman confie ses enfants au voisin le soir de la Saint-Festin… Dans un immeuble, les destins entremêlés de dix vrais voisins ou voisins de voisins, aux prises avec les drames, les plaisirs, les surprises et les hasards de la vie quotidienne.

Un film d’animation de Anne-Laure Daffis et Léo Marchand – France – 2022 – 1h33

Intervention de Camille Hamel et Stéphane Pelliccia, compagnie Silence & Songe

