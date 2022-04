“Clap ou pas Clap” : Dans la peau de Thomas Pesquet, 25 mai 2022, .

“Clap ou pas Clap” : Dans la peau de Thomas Pesquet

2022-05-25 10:30:00 10:30:00 – 2022-05-25 12:30:00 12:30:00

CLAP OU PAS CLAP

A la découverte du cinéma

Une programmation de films destinée aux jeunes spectateurs accompagnée d’animations d’éducation à l’image ludique.

ANIMATION :

(Animation et films à partir de 8 ans)

DANS LA PEAU DE THOMAS PESQUET

Une expérience dans l’espace en réalité virtuelle (vr) !

Mercredi 25 mai à 10h30

(durée = 2h00)

Deux experiences à vivre sur grand écran et dans des casques de réalité virtuelle :

DANS LES YEUX DE THOMAS PESQUET

(film sur Grand Ecran)

Le film nous fait partager le rêve d’enfance de Thomas Pesquet, devenu une réalité en novembre 2016 quand il a décollé vers la Station Spatiale Internationale pour une mission de six mois dans l’espace.

Le documentaire nous propose de découvrir la vie de l’astronaute français de son entraînement à la mission Proxima.

Un film documentaire de Pierre-Emmanuel Le Goff et Jurgen Hansen – France – 2018 – 28 min

DANS LA PEAU DE THOMAS PESQUET : LA MISSION

(film en réalité virtuelle dans les casques VR)

Un film documentaire et une expérience à 360° avec des casques de réalité virtuelle qui fera vivre aux participants le décollage de la fusée Soyouz, l’arrimage de la capsule à la station spatiale, le quotidien de la vie en gravité zéro. Ils admireront la Terre depuis la Coupole avant d’effectuer une sortie extra véhiculaire et un extroardinaire voyage dans le cosmos.

Film de Pierre-Emmanuel Le Goff et Jurgen Hansen – France – 2018 – 17 min

Rendez-vous au Sélect Mercredi 25 mai à 10h30 !

Attention !! Places limitées à 30 participants ! Veuillez réserver au plus vite 02 33 50 00 27 !

