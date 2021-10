Saint-Pierre-en-Auge Cinéma Le Rexy Calvados, Saint-Pierre-en-Auge Clap ou Pas Clap Cinéma Le Rexy Saint-Pierre-en-Auge Catégories d’évènement: Calvados

Saint-Pierre-en-Auge

Clap ou Pas Clap

Cinéma Le Rexy, le mercredi 11 décembre 2019

Cinéma Le Rexy, le mercredi 11 décembre 2019 à 14:30

**Film d’animation américain de Brad Bird / 1h25** Hogarth découvre un gigantesque robot mangeur d’acier. il se lie d’amitié avec lui mais a du mal à le cacher des agents du gouvernement qui le prennent pour un envahisseur. **La séance sera suivie d’une animation autour du bruitage au cinéma avec l’intervention de Guillaume Doussaud, ingénieur du son.**

Tarif unique : 4€ la séance.

Projection d’un film suivie d’une animation sur le bruitage au cinéma Cinéma Le Rexy 9 rue de l’Abbaye 14170 Saint Pierre en Auge Saint-Pierre-en-Auge Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-12-11T14:30:00 2019-12-11T16:30:00

