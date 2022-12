Le petit marché d’Édouard P. CLAP Lille Catégories d’évènement: Lille

Le petit marché d’Édouard P. CLAP, 9 décembre 2022, Lille. Le petit marché d’Édouard P. 9 – 11 décembre CLAP

Entrée libre

Des créateurs plein de talents, des idées originales pour vos petits cadeaux, des animations, des ateliers… Rendez-vous au CLAP (Confluences – Local Associatif Partagé) pour cette 13ème édition !

03 20 86 25 71 PROGRAMME

Vendredi 9 décembre : 19h à 22h

19h : ouverture du Marché

20h : concert » Short Ideas » Samedi 10 décembre : 10h à 19h

10h30 à 12h : atelier artistique (tout public à partir de 7 ans)

PAF : 5€ – inscription : contact@cabb-lille

12h : Apéro-Gospel

15h30 : Atelier maquillage – Magicien Close-up Dimanche 11 décembre : 14h à 18h

17h : La Grande Barrière de Chorale

18h : Tirage de la Loterie CRÉATEURS

l’Atelier M, Anne Malapel, Barbe et Bois Créations, Bertrand Riff, BijouxChic, Chloelia Delesalle, C2PZ, Denise Duchatel, Emoko, Estelle Nottaris, Fanchon Créations, Flooo, Guili-Guili et Pointilleuse, Hélène Langlet, Maï, Mazelle et ses mosaïques, Murmures de Grenier, Le Tatami de Lucienne, Tom Violleau, Tonton Chou et Clouk’, Céramique.par.Ya, Servane Nony, Tania Leyronnas, Virginie Demey. BAR ET PETITE RESTAURATION : CABB ET HOUBLONS-NOUS

CLAP / 18, rue du Pont à Fourchon 59000 Lille (quartier Bois Blancs)

