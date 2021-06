Bègles Bègles plage Bègles, Gironde CLAP, le cinéma qui dénoue les consciences Bègles plage Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Le 9 juillet 2021, à Bègles Plage

Le 9 juillet 2021, à Bègles Plage, le Secours Catholique de Gironde vous propose une soirée ciné-débat en plein air ouverte à tous et gratuite. Médium populaire qui rassemble, le cinéma offre une opportunité pour dialoguer de manière innovante, débattre et permettre un moment de discussion privilégié sur des sujets au cœur de notre société. Venez vivre cette expérience et participer aux diverses animations. _Plus d’informations sur_ [_le site internet_](https://clapcinedebat.wixsite.com/bordeaux2021) _ou au 06 33 70 11 76_

Entrée libre

Bègles plage Plaine des sports, 33130 Bègles

